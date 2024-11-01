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1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 00:03, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 00:06
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1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK tarafından düzenlenen "Türkiye-Senegal İş Forumu"na katılacak.

(İstanbul/10.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirecek.

(Lefkoşa)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Nevşehir/13.30-17.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gaziantep Enerji Zirvesi Açılış Programı"na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ Yol Kontrol İstasyonu Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO/ETOK) ile Dünya Türk İş Konseyi toplantılarına katılacak, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Bükreş)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Valiliği, Rize Belediye Başkanlığını ve AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak.

(Rize/11.00-16.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(Bolu/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Bahçeşehir Koleji-Yalovaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Fenerbahçe Opet-Emlak Konut maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

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