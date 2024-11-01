Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 00:08, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 00:10
İçişleri Bakanlığından:
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/2)
MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.