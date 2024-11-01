40 bine yakın Togg T10X yollarda

Türkiye'nin otomobili Togg'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli yenilenen ve yeni kalan T10X'e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yılın ilk 10 ayında 20 bin adedi aştık. Yola çıktığımızdan bu yana ise 40 bine yakın T10X'i kullanıcılarımızla buluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.