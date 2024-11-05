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Mühendis kökenli uzman yardımcıları ilave 1 dereceden faydalanabilir mi?

Mühendislik fakültesinden mezun olup genel idare hizmetleri sınıfında yer alan uzman yardımcısı kadrosuna atananlar 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi uyarınca ilave bir dereceden faydalanabileceği gibi uzman kadrosuna atandıklarında mezkür Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü uyarınca bir derece yükselmesinden de faydalanabileceklerdir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:04
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Mühendis kökenli uzman yardımcıları ilave 1 dereceden faydalanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendi şu şekildedir:

"Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,. eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar."

Söz konusu maddede mühendis sıfatını almanın yeterli olduğu, ilave bir dereceden faydalanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev yapmanın gerekmediği anlaşılmaktadır.

36. maddenin A fıkrasının on birinci bendinde ise; "Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; . Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;. atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının 12/03/2015 tarihli ve 1839 sayılı görüş yazısında; "Kurumunuza özel yarışma sınavı ile alınan Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısının giriş derece ve kademesine 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi uyarınca 1 derece ilave edilmesinden sonra yeterlilik sınavında başarı göstererek Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına atanması halinde mezkur Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü uyarınca da bir derece yükselmesi daha uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmektedir.

Bu çerçevede, mühendislik fakültesinden mezun olup genel idare hizmetleri sınıfında yer alan uzman yardımcısı kadrosuna atananlar 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi uyarınca ilave bir dereceden faydalanmaya ek olarak uzman kadrosuna atandıklarında mezkür Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü uyarınca artı bir derece yükselmesinden de faydalanabileceklerdir.

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