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Motosiklet satışı, otomobili 'solladı'

TÜRKİYE'de ocak- eylül ayları arasında trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, 2 kattan fazla artışla bu yıl 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 10:25, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:26
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Motosiklet satışı, otomobili 'solladı'

Türkiye'de son dönemde motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında 2015'ten itibaren 2 kat artış yaşandı. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, ekim ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya ulaştı. Aynı dönemde 10 milyon 589 bin 337 olan otomobil sayısı da 15 milyon 963 bin 660'e yükseldi. Bu yıl trafiğe kaydı yapılan motosiklet, otomobil sayısını geçti. Eylül ayı itibarıyla trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu.

EN FAZLA SATIŞ TEMMUZDA

Bu yıl 14 bin 118 motosikletin trafik kaydı silindi. Ocak- eylül döneminde trafikteki motosiklet sayısında 917 bin 790 artış gerçekleşti. Geçen yıl trafikteki motosiklet sayısı ise 5 milyon 79 bin 396 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kaydı yaptırılan motosiklet sayısı, en fazla temmuz ayında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde aylara göre kaydı yapılan motosiklet sayısı şöyle: "Ocakta 60 bin 229, şubatta 84 bin 611, martta 103 bin 121, nisanda 106 bin 634, mayısta 111 bin 314, haziranda 99 bin 643, temmuzda 129 bin 851, ağustosta 115 bin 741, eylülde 120 bin 764."

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