MB, 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da Ankara'da açıklayacak

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-IV"ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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