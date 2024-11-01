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MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavların soru ve cevapları yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 12:45, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:53
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MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı sınav yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersinde 7 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirildi.

Sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorular kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakikayla sınırlandırıldı.

Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

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