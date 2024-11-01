İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 arttı.

Geçen yıl ekime göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

Ekimde perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17, konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,62 azalış kaydedildi.

Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,81, madenler grubunda yüzde 0,03 azalış gerçekleşirken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi görülmedi.