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Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda

Yarından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına 71 kuruşluk bir artış yapılması öngörülüyor.

Haber Giriş : 01 Kasım 2024 13:58, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:58
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Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Otogaz fiyatlarına zam

Ekonomim'de yer alan habere göre; otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan, otogazın litre fiyatı 25 lira 13 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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