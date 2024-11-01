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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

Mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, dava dosyasının, esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesini de kararlaştırdı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 15:44, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:46
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım, bu yıl 13 Şubat, 8 Mayıs ve 6 Ağustos'ta yapılan duruşmaların ardından davanın dokuzuncu oturumu yapıldı.

Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde görevli maden mühendisi, jeoloji, jeofizik, elektrik ve güvenlik uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin üçüncü raporunu tamamlayarak mahkemeye sunduğunu anımsattı.

Bilirkişi ek raporuna karşı beyanların alındığı duruşmada, müşteki avukatları, bilirkişi heyetinden teknik incelemenin, bilimsel çalışmanın ve patlamanın yaşandığı maden ocağında keşif yapılıp yapılamayacağıyla ilgili görüşlerin yer aldığı kapsamlı rapor beklemelerine karşın soruşturma aşamasındaki kanaatlerin devamı niteliğinde rapor hazırlandığını savundu.

Merkezi Gaz İzleme İstasyonu'ndan alınan ve işletme müdürünün talimatıyla üretim için metan sensörlerinin iptal edildiği yönündeki ses kaydını dinleten müşteki avukatları, gaz izleme personelinin, iş güvenliği uzmanı Volkan Soylu'ya metan gazının yüzde 5 seviyesini geçtiği yönünde bilgi vermesine rağmen üretime devam edilmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin ses kaydını da dinleterek işçilerin göz göre göre ölüme götürüldüğünü öne sürdü.

Yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması talebinde bulunan müşteki avukatları, keşif yapılamaması ve ses kayıtlarının yer aldığı yeni delillerin de değerlendirilerek tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

İş güvenliği uzmanı Volkan Soylu, talebi üzerine salonda oksijenli ferdi kurtarıcı gaz maskesiyle eğitim maskelerini gösterip iki maske arasında bir fark olmadığını söyleyerek eğitimlerin de yeterli olduğunu savundu.

Avukatların ses kayıtlarıyla ilgili sorusuna ise Soylu, "Kayıtlarda ne denildiği tam olarak anlaşılmıyor. Ayrıca sadece telefon görüşmesinin önü arkası alınmadan sadece belli bir bölümün dinletilmesiyle genelleme yapılmamalı." cevabını verdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin mevcut tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan ve önceki duruşmada tahliyelerine karar verilen kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararının devamına karar verdi.

Dava dosyasının, esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesini de kararlaştıran heyet, duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

- Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

8 Mayıs'taki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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