İYİ Parti'den istifa etmişti, İmamoğlu'nun danışmanı oldu

İYİ Partili İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle görevinden istifa etmişti.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI OLDU

İbrahim Özkan'ın, İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olduğu öğrenildi.

Özkan, yerel seçimde İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesini istemişti. Özkan, yeni görevini sosyal medyadan duyurdu. Özkan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu 'nun 'Siyasi Başkan Danışmanlığı' görevine atanmış bulunmaktayım. Onur duydum. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Ekrem İmamoğlu 'na çok teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin şehri aziz İstanbul'a hizmet için var gücümüzle çalışacak, güçlü adımlarla güçlü yarınlar için umudu büyüterek ilerleyeceğiz."