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Odaklanmanızı engelliyor: Uzmanından 'beyin sisi' uyarısı

Stresli bir yaşam, uyku bozuklukları, bazı ilaç tedavileri, beslenme ve yaşam tarzı değişkenlerinin beyin sisi görülmesine neden olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Yeni bir şeyler öğrenmede güçlük çekiyor, konsantrasyon bozukluğu yaşıyor, odaklanma sorunları ile baş edemiyorsanız; beyin sisi ile karşı karşıya olabilirsiniz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 23:59, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 00:00
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Odaklanmanızı engelliyor: Uzmanından 'beyin sisi' uyarısı

Stresli bir yaşam, uyku bozuklukları, bazı ilaç tedavileri, beslenme ve yaşam tarzı değişkenlerinin beyin sisi görülmesine neden olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Yeni bir şeyler öğrenmede güçlük çekiyor, konsantrasyon bozukluğu yaşıyor, odaklanma sorunları ile baş edemiyorsanız; beyin sisi ile karşı karşıya olabilirsiniz" dedi.

Bazı besin bileşenlerinin depresyon, kaygı bozukluğu ve çeşitli bilişsel sorunların iyileşmesine katkıda bulunabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Dursun, beyin sisini önlemek ve etkilerini hafifletmek için kullanılabilecek besin bileşenlerini şöyle sıraladı:

"Somon, ringa, sardalya, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar; ceviz, badem, nohut, keten tohumu gibi yağlı tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan omega 3,

Kabak çekirdeği, bitter çikolata, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, kuru fasulye, taze fasulye, tam tahıllar, soya peyniri, badem, avokado, kuru baklagiller, buğday ve yulaf kepeğinde bulunan magnezyum,

Yumurta, pekmez, kuruyemişler, kırmızı et, bakliyatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, balıkta bulunan demir, Tam tahıllar, kırmızı et, yumurta, yağlı tohumlar, kabuklu yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve meyvelerde bulunan B grubu vitaminler,

Turunçgiller, kırmızı ve yeşil biber, yeşil yapraklı sebzeler, kuşburnu, kivi, çilek, domates de bulunan C vitamini kullanılabilir.

Ayrıca, stres ve depresyon seviyesi yüksek kişilerde düşük olduğu saptanan D vitamininin, besinsel yararlanımı düşük olabileceğinden hekim önerisi ile takviye kullanımı önerilebilir.

Düzenli su tüketimi

Enflamasyonu azaltmaya yardımcı besinlerin ilave edilmesi ile beyin sisi ve zararlarının daha aza indirgenebileceğini dile getiren Dursun, "Sağlıklı yağ kaynakları zeytinyağı, avokado, kurkumin içeren zerdeçal, ORAC kapasitesi yüksek kırmızı -mor meyve ve sebzeler de beyin sisi için faydalı olabilir. Probiyotik ve prebiyotik besinler ile düzenli su tüketiminin de beyin sisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Yeterli uyku, zaman ve stres yönetimi, düzenli fiziksel aktivite ile beyin sisine karşı kalkan oluşturabilirsiniz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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