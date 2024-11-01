TBMM'de intihar girişimi
Bir vatandaş Meclis'te Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Meclis Koruma Daire Başkanı Erol, şahsı ikna etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 16:27, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:52
Bir vatandaş Meclis'te Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Polis ve itfaiye gerekli önlemleri aldı. Şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesiyle çıktığı yerden indirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesiyle çıktığı yerden indirildi.