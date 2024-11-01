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Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi

Erzurum'da boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.Y. tutuklanırken, arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 16:37, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:57
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Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan M.Y. (15) ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve beraberindeki arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda 12 gündür tedavisi süren Taşken, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Efe Taşken bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

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