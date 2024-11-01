Şanlıurfa'da 4. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında, "Kaplan İlkokulu Müdürü aynı zamanda Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Apaydın'ın kardeşi Ali Apaydın vefat etmiştir. Okul Müdürümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, eğitim camiamıza ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net