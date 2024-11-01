Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 20:43, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 20:44
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ulaş Can Serin idaresindeki 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Serin ve motosikletteki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Serin ve Bolat'ın cenazeleri, Erdemli Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Cansu Melis Bolat'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.