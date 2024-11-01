Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası: Bebeğin anne ve babası tutuklandı

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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