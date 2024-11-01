Togg finansman desteğini artırdı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X'i özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında sıfır faizli finansman desteğinin 800 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Togg'da yeni renk geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X için yeni bir gelişme daha yaşandı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine bir yenisini ekledi.

Böylece "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olan Togg, "Ayder" ile yeni bir renge kavuştu.

Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı.