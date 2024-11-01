Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kopya düzeneğiyle girmeye çalışan H.B., yakalandı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 18:46, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:48
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Durumundan şüphelenilen H.B'nin sınava gireceği sırada, üst araması yapıldı.
Aramalarda internet bağlantılı mobil WiFi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera ve SİM kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir kartlık ele geçirildi.
H.B. hakkında, 'Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanun' kapsamında işlem başlatıldı.