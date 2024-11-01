Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı

Aramalarda internet bağlantılı mobil WiFi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera ve SİM kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir kartlık ele geçirildi.

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