Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında görevli savcı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü, hazırlanan fezlekenin suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girmesi nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini belirten Bakan Tunç, savcı Yavuz Engin'in görevine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, aynı soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ve diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgilerin paylaşılmasının yargı sürecine zarar verdiğine dikkat çeken Tunç, ana muhalefet partisinin dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.