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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu (30), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 20:20, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 20:21
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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu (30), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Kızıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurulan Hakan Çakıroğlu yaşamını yitirirken, Emrah Bozdaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çakıroğlu'nun cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, Bozdaş ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma 2 kişi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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