2 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da fahri hemşehrilik beratı takdim törenine iştirak edecek.

(Malatya/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek. Antalya Arkeoloji Müzesi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki sergiler ile "Frida Kahlo'nun Günlükleri" ve "Refik Anadol, Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" sergilerini ziyaret edecek Ersoy, "Hadrian Kapısı Art Meydan Sanatçı Buluşmaları" ve "Türkan Şoray ile Söyleşi" programlarına katılacak.

(Antalya/10.00-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/09.30-11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Tekirdağ/11.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'ne, Devrekani Pazaryeri Açılışı'na ve AK Parti Araç İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Kastamonu/11.00-15.00)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(Antalya/10.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in mezarını, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Bor ve Merkez ilçelerinin kongrelerine katılacak.

(Niğde/10.30-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde "TRT World Citizen Humanitarian Film Festival" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan Alimleri Buluşması Açılış Programı'na iştirak edecek

(Edirne/09.45)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına; Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor, Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/Adana/16.00/Kocaeli/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına; Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Fibabanka-Mersinspor ve Karşıyaka-Galatasaray maçıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası; İlkem Yapı Tarsusspor-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Nesibe Aydın ve Danilos Pizza-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Ankara/16.00/17.00/Kocaeli/16.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası; VakıfBank-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, Zerenspor-Sarıyer Belediyespor, Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/15.00/19.30/Ankara/İzmir/15.00/Aksaray/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/18.00)