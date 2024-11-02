2 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
TBMM'de intihar girişimi
TBMM'de intihar girişimi
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
MEB'in mülakat gerçeği
MEB'in mülakat gerçeği
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
20 saat boyunca silah dolu çantayla gezdiler
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Doğalgazda il bazlı kademeli fatura dönemi!
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Aralık'ta başlayacak! Gözler asgari ücret sürecinde
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Kök maaş bilmecesi! Emekliye sıfır zam riski nasıl çözülecek?
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

2 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 00:03
Yazdır
2 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da fahri hemşehrilik beratı takdim törenine iştirak edecek.

(Malatya/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek. Antalya Arkeoloji Müzesi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki sergiler ile "Frida Kahlo'nun Günlükleri" ve "Refik Anadol, Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" sergilerini ziyaret edecek Ersoy, "Hadrian Kapısı Art Meydan Sanatçı Buluşmaları" ve "Türkan Şoray ile Söyleşi" programlarına katılacak.

(Antalya/10.00-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/09.30-11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Tekirdağ/11.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'ne, Devrekani Pazaryeri Açılışı'na ve AK Parti Araç İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Kastamonu/11.00-15.00)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(Antalya/10.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in mezarını, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Bor ve Merkez ilçelerinin kongrelerine katılacak.

(Niğde/10.30-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde "TRT World Citizen Humanitarian Film Festival" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan Alimleri Buluşması Açılış Programı'na iştirak edecek

(Edirne/09.45)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına; Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor, Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/Adana/16.00/Kocaeli/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına; Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Fibabanka-Mersinspor ve Karşıyaka-Galatasaray maçıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası; İlkem Yapı Tarsusspor-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Nesibe Aydın ve Danilos Pizza-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Ankara/16.00/17.00/Kocaeli/16.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası; VakıfBank-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, Zerenspor-Sarıyer Belediyespor, Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/15.00/19.30/Ankara/İzmir/15.00/Aksaray/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber