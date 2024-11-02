Şişli'de kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu

Feriköy Mahallesi?nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.

İSTANBUL (AA) - Şişli?de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

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