Şişli'de kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 07:48, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:49
İSTANBUL (AA) - Şişli?de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Feriköy Mahallesi?nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H?nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.
Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.