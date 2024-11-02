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Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak

Türkiye'de aile yapısının giderek dağılması endişe verici bir durum olarak karşılandı. Hükümet, bu durumla mücadele etmek için boşanmalara karşı yeni tedbirler almayı planladı. Aynı zamanda, ülkenin doğurganlığının düşük seviyede olduğu ve bu durumun ekonomik ve demografik sorunlara yol açabileceği de tartışıldı. Bu nedenle, ailelerin güçlendirilmesi ve boşanma oranlarının düşürülmesi için kritik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 07:55, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:59
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Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak

Hükümetin bir yıllık yol haritasının yer aldığı 2025 yılı programında Türkiye'deki boşanmalar ve aile yapısına özel bir bölüm ayrıldı. Türkiye'de tek kişilik hane oranının yükseldiğine dikkat çekilerek, son iki yılda 350 binden fazla çiftin boşandığı hatırlatıldı.

"26 milyon 300 binden fazla hanenin; yüzde 20'si tek kişilik"

Programa göre, Türkiye'deki 26 milyon 300 binden fazla hanenin; yüzde 20'si tek kişilik. Baba veya anneyle yaşayan çocuklardan oluşan hane halkı oranında da yıllar itibarıyla artış gözlendi. 2023 yılında toplam hane halkına oranla tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkı yüzde 10,6 oldu.

Bu oranın yüzde 2,4'lük kısmı baba ve çocuk, yüzde 8,2'lik kısmı ise anne ve çocuk olan hane halkı olarak tespit edildi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda bu ailelerdeki 171 bin 213 çocuğun velayetinin yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'in ise babaya verildiği belirtildi.

Programda, artan boşanma sayıları ile tek ebeveynli ailelerde ve bu ailelerde yaşayan çocuk sayısında artış yaşandığı belirtilerek "Önümüzdeki dönemde de boşanmaların altında yatan temel meseleler incelenerek sayısının azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması önemini korumaktadır. Tek ebeveynli ailelerin ise barınma, geçim, beslenme, ulaşım, çocuk bakımı ve eğitimi gibi önemli sorunları bulunmaktadır. Özellikle kadınların bu durumda olması göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalara ek destek politikaları geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu hususlar, farklı aile tiplerinin farklılaşan ihtiyaçlarına göre çalışma yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır" denildi.

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