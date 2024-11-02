e-Ticaret'te iade hakkı dolandırıcılığı: Parçalar çalınıyor!

İnternetten elektronik ürünlerini satışa çıkaranlar, dolandırıcıların ağına düşüyor.

Türkiye Gazetesinde Kaan Zenginli'nin haberine göre Cep telefonu, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi değerli parçaları bulunan ürünlerin içi boşaltılarak iade ediliyor. Konuyla ilgili çok sayıda mağdur bulunuyor. e-Ticaret sitelerinin 'güvenilir ödeme' kanalları da vurguncuları durduramıyor. Mesela; piyasa değeri 200 bin lirayı bulan bir bilgisayar ilana çıkıyor. Alıcı (dolandırıcı) ürünü teslim aldığında içindeki tüm değerli parçaları değiştiriyor ve iade hakkını kullanıyor. Satıcıya ürün geldiğinde içi boşalmış oluyor. Aynı yöntemi cep telefonu ve fotoğraf makineleri için de uyguluyorlar. Sadece bir kişinin tek üründen 60 bin lira zararı olduğu görülüyor. Bu yolla dolandırılanların sayısına bakıldığında, vurgunun milyonlarca lira olduğu görülüyor. Açılan davalar ise sonuçsuz kalıyor. Güvenilir ödeme sistemlerinde alıcının değil, satıcının özgeçmişine daha fazla önem verildiği için dolandırılma işlemi daha kolay yapılıyor. Sahte bilgilerle basitçe hesap açılıp sipariş verilebiliyor.

Hukukçular söz konusu ürünün içini kimin boşalttığı ile ilgili somut kanıt bulunamadığı için mağduriyetlerin daha da büyüdüğünü söylüyor.

"60 BİN LİRA ZARARIM VAR"

İstanbul'da yaşanan bir örnekte; mağdur olan satıcı iPhone 15 Promax ürününü ilana çıkarıyor. Aynı gün ürünü almak istediğini söyleyen dolandırıcı, 'güvenilir ödeme sistemi' aracılığıyla sisteme ödemesini yapıyor. Ürün eline ulaştığında bir bahane üreterek iade hakkını kullanıyor. Bu bahaneler genellikle; 'çizik, kırık, bozuk ya da çok kullanılmış ürün' şeklinde sıralanıyor. İade yapıldığı gün güvenilir ödeme sistemindeki havuzdan parasını iade alıyor. Ancak satıcıya ürün içi boşaltılmış şekliyle geri geliyor. Mağdur kişi yaptığı açıklamada "Telefonu açtığımda bir aksilik olduğunu fark ettim. Konuşma sırasında sesim kısık gidiyordu, kamera ile netlik kazanmıyordu. Telefoncuya götürüp baktırdığımda içindeki bazı değerli parçaların değiştirildiğini öğrendim. Dava açtım ancak henüz bir sonuç çıkmadı. Değiştirilen parçaların fiyatı 8 bin TL civarında" dedi. Bir başka örnekte ise Apple Macbook'unu satışa çıkaran kişinin, ürünü iade aldığında anakart ve işlemcinin değiştiğini görüyor. Toplam zararın ise 60 bin lira olduğunu söylüyor.

"DAVALARDA SONUÇ ALAMIYORUZ"

Son dönemde sıkça uygulanan bu dolandırıcılık yöntemi ile milyonlarca liralık vurgun yapıldığını dile getiren avukat Volkan Karabağ "Bu tür elektronik parçalar çok pahalı olduğu için, dolandırıcılar bu alana yöneldi. Bugün bir telefonun kamerası 10 bin TL, bir fotoğraf makinesi lensi 20-30 bin lira, iyi bir bilgisayarın anakartı 50 bin lira. Bu da dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çok sayıda dosya var ancak müspet sonuç alamıyoruz. Çünkü; satıcıdan ürün çıkarken ne durumdaydı? Ürünü alan kişi mi, yoksa satan kişi mi dolandırıcı? Kanıtlanamıyor. Bazı sahte hesaplar üzerinde de alımlar yapılıyor ve vurgun tamamlanınca hesap kapatılıyor. Bu da işleri zorlaştırıyor" diye konuştu.