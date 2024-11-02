e-Ticaret'te iade hakkı dolandırıcılığı: Parçalar çalınıyor!

Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
TBMM'de intihar girişimi
TBMM'de intihar girişimi
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
MEB'in mülakat gerçeği
MEB'in mülakat gerçeği
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
Fırıncılar odası başkanı açıkladı: Ekmeğe zam var mı?
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
İhtiyaca göre okul, şehre özel meslek lisesi
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
AK Parti'de seçim planları: Erdoğan kesin aday, 2028 Mart'ta seçim
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Teknoloji

e-Ticaret'te iade hakkı dolandırıcılığı: Parçalar çalınıyor!

e-Ticaret'te 'iade hakkını' suistimal eden dolandırıcılar, cep telefonu, bilgisayar ve fotoğraf makinesi gibi elektronik ürünlerin değerli parçalarını alarak ürünü geri gönderiyor. En fazla çalınan ürünler; ekran kartı, işlemci, cep telefonu kamerası, batarya, ekran ve fotoğraf makinesi lensi olarak sıralanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 08:04, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 08:05
Yazdır
e-Ticaret'te iade hakkı dolandırıcılığı: Parçalar çalınıyor!

İnternetten elektronik ürünlerini satışa çıkaranlar, dolandırıcıların ağına düşüyor.

Türkiye Gazetesinde Kaan Zenginli'nin haberine göre Cep telefonu, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi değerli parçaları bulunan ürünlerin içi boşaltılarak iade ediliyor. Konuyla ilgili çok sayıda mağdur bulunuyor. e-Ticaret sitelerinin 'güvenilir ödeme' kanalları da vurguncuları durduramıyor. Mesela; piyasa değeri 200 bin lirayı bulan bir bilgisayar ilana çıkıyor. Alıcı (dolandırıcı) ürünü teslim aldığında içindeki tüm değerli parçaları değiştiriyor ve iade hakkını kullanıyor. Satıcıya ürün geldiğinde içi boşalmış oluyor. Aynı yöntemi cep telefonu ve fotoğraf makineleri için de uyguluyorlar. Sadece bir kişinin tek üründen 60 bin lira zararı olduğu görülüyor. Bu yolla dolandırılanların sayısına bakıldığında, vurgunun milyonlarca lira olduğu görülüyor. Açılan davalar ise sonuçsuz kalıyor. Güvenilir ödeme sistemlerinde alıcının değil, satıcının özgeçmişine daha fazla önem verildiği için dolandırılma işlemi daha kolay yapılıyor. Sahte bilgilerle basitçe hesap açılıp sipariş verilebiliyor.

Hukukçular söz konusu ürünün içini kimin boşalttığı ile ilgili somut kanıt bulunamadığı için mağduriyetlerin daha da büyüdüğünü söylüyor.

"60 BİN LİRA ZARARIM VAR"
İstanbul'da yaşanan bir örnekte; mağdur olan satıcı iPhone 15 Promax ürününü ilana çıkarıyor. Aynı gün ürünü almak istediğini söyleyen dolandırıcı, 'güvenilir ödeme sistemi' aracılığıyla sisteme ödemesini yapıyor. Ürün eline ulaştığında bir bahane üreterek iade hakkını kullanıyor. Bu bahaneler genellikle; 'çizik, kırık, bozuk ya da çok kullanılmış ürün' şeklinde sıralanıyor. İade yapıldığı gün güvenilir ödeme sistemindeki havuzdan parasını iade alıyor. Ancak satıcıya ürün içi boşaltılmış şekliyle geri geliyor. Mağdur kişi yaptığı açıklamada "Telefonu açtığımda bir aksilik olduğunu fark ettim. Konuşma sırasında sesim kısık gidiyordu, kamera ile netlik kazanmıyordu. Telefoncuya götürüp baktırdığımda içindeki bazı değerli parçaların değiştirildiğini öğrendim. Dava açtım ancak henüz bir sonuç çıkmadı. Değiştirilen parçaların fiyatı 8 bin TL civarında" dedi. Bir başka örnekte ise Apple Macbook'unu satışa çıkaran kişinin, ürünü iade aldığında anakart ve işlemcinin değiştiğini görüyor. Toplam zararın ise 60 bin lira olduğunu söylüyor.

"DAVALARDA SONUÇ ALAMIYORUZ"
Son dönemde sıkça uygulanan bu dolandırıcılık yöntemi ile milyonlarca liralık vurgun yapıldığını dile getiren avukat Volkan Karabağ "Bu tür elektronik parçalar çok pahalı olduğu için, dolandırıcılar bu alana yöneldi. Bugün bir telefonun kamerası 10 bin TL, bir fotoğraf makinesi lensi 20-30 bin lira, iyi bir bilgisayarın anakartı 50 bin lira. Bu da dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çok sayıda dosya var ancak müspet sonuç alamıyoruz. Çünkü; satıcıdan ürün çıkarken ne durumdaydı? Ürünü alan kişi mi, yoksa satan kişi mi dolandırıcı? Kanıtlanamıyor. Bazı sahte hesaplar üzerinde de alımlar yapılıyor ve vurgun tamamlanınca hesap kapatılıyor. Bu da işleri zorlaştırıyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber