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Ucuza ev bahanesiyle depremzede yaşlı kadını dolandırıldı!

Depremde evini kaybeden yatağa bağımlı yaşlı kadın, ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı. 6 Şubat depreminde Malatya'daki evi yıkılan 72 yaşında Elifhan Bozkuş, kızıyla birlikte AFAD çadırına sığındı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan ve ucuza ev yapacağını söyleyen M. K. adlı adama güvenip tüm birikimi olan 270 bin lirayı veren Bozkuş, aradan geçen 21 ayda çadırda yaşam mücadelesini sürdürürken sözde müteahhit K. ise kayıplara karıştı. K.'in mağdurları Elifhan Bozkuş'la da sınırlı değil. Fatih Mişe adlı bir vatandaş da 550 bin lirasını kaptırdı. Mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 09:34, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:34
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Ucuza ev bahanesiyle depremzede yaşlı kadını dolandırıldı!

Asrın felaketinin sarstığı illerden Malatya'da ikamet eden Elifhan Bozkuş, evinin yıkılmasının ardından kızıyla birlikte çaresiz şekilde çadırda kalmaya başladı. Yüzde 80 engelli olan Bozkuş, kendisine bakan kızı ile birlikte zor şartlar altında yaşadıkları sırada kendisini müteahhit olarak tanıtan ve prefabrik firması işlettiğini söyleyen M.K. ile tanıştı.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; K. iddiaya göre, aileye yardımcı olmak istediğini ve kendilerine 2+1 ev yaptıracağını söyledi. Yaşlı kadın ve kızı müteahhite güvenip ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen aileye verdiği sözü tutmayan müteahhit, bir çivi dahi çakmadı. Kayıplara karışan kişinin bu yolla birkaç depremzedeyi daha mağdur ettiği öğrenildi.

UYGUN FİYATA EV VAADİYLE VURGUN

Yaşlı kadının oğlu Ender Cenk Bozkuş (44), "Ben Tekirdağ'da ikamet ediyorum, annem ve ablam eniştemle Malatya'da yaşıyorlar. Malatya'da köyde annem, şehirde de ablam yaşıyordu. Köydeki ve şehirdeki evin ikisi de 6 Şubat depreminde yıkıldı. Bir süre sonra Tekirdağ'a yanıma geldiler.

Köy hayatına alıştıkları için yanımda bir süre durup tekrar Malatya'ya gitmek istediler. Gittiklerinde çadırda yaşamaya başlamışlardı. O sıralarda da yanlarına bir müteahhit gelmiş ve 'Size ev yapacağım' demiş. Normalde o zamanlar evler milyonlara yapılıyordu, onların söylediği fiyat da uygun geldi.

Yaptırmaya karar verdiler. Müteahhit 2+1 yapacaktı, sonra anneme 'Teyze sen biraz daha para verirsen ben senin evi 3+1 yapacağım' demiş. Annem de başka parasının olmadığını söylediği halde bileziğini falan sattı ve parayı biriktirdi. Anneme de acıdığını söyledi ve bu şekilde güven kazandı. Paraları aldıktan sonra bir daha da köye uğramadı. Malatya'daki şantiyelerini kapatıp İzmir'e taşınmışlar.

Telefonla görüştüğümüzde ödeyeceklerini söylüyorlardı ama herhangi bir ödeme yapılmıyordu. Zaten belli bir süre sonra telefonlarını da kapattılar. Kendilerine ulaşamıyoruz. Annem ile ablam hala zor koşullar altında konteynerde yaşıyorlar. Müteahhitin dolandırıcılığına uğradılar.

Ablam da işsiz ve tek gelirleri ablamın devletten aldığı bakım ücreti. Eniştem de işsiz. Bu şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tek bizi değil Malatya'daki birkaç depremzedeyi daha dolandırmışlar" dedi.

"EVİN TEMELİNİ ATTILAR, EVİ YAPMADILAR"

Bir başka mağdur Fatih Mişe (46) ise, "Depremzedeyim, çadırda kalıyordum. 'Ev yapacağız' dediler, sürekli para istediler. 550 bin lira vermemin ardından evin temelini attılar ama ev yapılmadı. Kendilerini tanımıyordum. Bir tanıdığımıza evi verdiler ama o kişiye de sorduğumuzda 'Ben bilmiyorum' diyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, sonuç bekliyoruz. Telefonlarına da ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

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