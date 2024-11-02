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Sitelere 'Aile hekimi' geliyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin imzaladığı sitede 'aile hekimi' uygulamasının protokolü İstanbul'da hayata geçiyor. Protokole göre en az 150 bağımsız bölümü olan sitelerde aile sağlığı merkezi kurulacak.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 08:41, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 08:43
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Sitelere 'Aile hekimi' geliyor

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş- birliği protokolü kapsamında sitelerde aile sağlık merkezlerinin açılması uygulaması pilot olarak İstanbul'dan başlayacak.

AKŞAM'ın gündeme getirdiği uygulamanın protokolüne göre aile sağlığı merkezlerinin hangi sitelere kurulacağı ve personel kapasitesi ile ilgili bir komisyon kurulacak. Aile sağlığı merkezi, en az 150 bağımsız bölümü olan sitelerde kurulacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ."İşbirliği protokolü çerçevesinde vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni Aile Sağlığı Merkezleri inşa edilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç, Dr. Aldullah Emre Güner ve Suat Sandalcı , Aile Sağlığı Merkezi protokolünü imzaladı.

VATANDAŞ SAYISINA GÖRE SAĞLIKÇI

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Türkiye'nin bütün illerinden talepler gelmeye başladı. Sitelerde sağlanacak hizmetler arasında sağlık alanları projemiz gelişti ve bakanımız ve ilgili sağlık il müdürlüğü kapsamında aile sağlığı merkezlerinin sitelerde kurulması ile ilgili karar alındı. Site yönetimlerinin göstereceği alanlar bakanlık tarafından kiralanacak, bütün araç gereçler bakanlık tarafından karşılanacak. Sitede ikamet eden vatandaş sayısına göre doktor ve hemşire istihdam edilecek. Sadece sitenin kat malikleri değil civarda ikamet eden vatandaşlarımız da bu alanlardan hizmet alabilecek. Çok büyük sitelerde 112 Acil Sağlık hizmetleri de verilecek" dedi.

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