'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Yeni CHP Partisi isimli parti kurmayacağını canlı yayında açıkladı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 'Yeni CHP Partisi' isimli parti kuracağı iddia edilmişti.

TV100'de yayınlanan 'Doğru Yorum' programında konuşan Aslı Baykal iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak siyasete sıcak baktığını partilerden teklif beklediğini belirtti. Aslı Baykal ''Parti kurmayacağım ama bir harekete ihtiyaç var'' dedi.

Parti kuracağım haberi doğru değil.

Türkiyenin dürüst, temiz, tüm Türkiyeyi kucaklayan, hoşgörülü ve

Türkiyenin kaynaklarını tüm vatandaşlarına aktaran, ranttan uzak bir harekete çok ihtiyacı olduğunu biliyorum.



Umuyorum doğru zamanda, doğru kişiler ile bu hareket. Aslı Baykal (@asliibaykal) November 1, 2024

ASLI BAYKAL KİMDİR?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi.