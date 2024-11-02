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'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yeni parti kuracağı konuşulan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal canlı yayında açıklamalarda bulundu. 'Yeni CHP Partisi' isimli parti iddialarının asılsız olduğunu ve parti kurmayacağını ancak siyasi partilerin tekliflerine açık olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 09:13, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:14
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'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Yeni CHP Partisi isimli parti kurmayacağını canlı yayında açıkladı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 'Yeni CHP Partisi' isimli parti kuracağı iddia edilmişti.

TV100'de yayınlanan 'Doğru Yorum' programında konuşan Aslı Baykal iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak siyasete sıcak baktığını partilerden teklif beklediğini belirtti. Aslı Baykal ''Parti kurmayacağım ama bir harekete ihtiyaç var'' dedi.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi.

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