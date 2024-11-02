Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
Doğalgaza iklime göre fatura
Doğalgaza iklime göre fatura
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
TBMM'de intihar girişimi
TBMM'de intihar girişimi
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
MEB'in mülakat gerçeği
MEB'in mülakat gerçeği
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam yolda
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
MEB ortak yazılıların soru ve cevaplarını yayımladı
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Vali'den 'burs, iki hafta kahve masrafı etmez' eleştirisine esprili yanıt
Ana sayfaHaberler

Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

Erzurum'da refüje çarptıktan sonra hastane bahçesine düşerek alev alan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 09:49, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:50
Yazdır
Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Yıldırım, Çat yolundan Havuzbaşı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı. Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı sonra da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine düştü.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Kazada sürücü Muhammet Yıldırım ve beraberinde bulunan Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda, Selim Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Tabutları taşıyan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber