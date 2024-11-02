AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi

Halil Uluay, 2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Uluay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1975 yılında Kastamonu Taşköprü'de doğan Halil Uluay, İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu. Uluay, 2006-2018 yılları arasında Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi.

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