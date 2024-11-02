Kayseri'de 11 ruhsatsız silah ile 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kilo 296 gram kaçak tütün, 433 adet tabanca fişeği, 87 bin 781 adet makaron ve 33 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 33 olay çerçevesinde 53 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca aranan şüpheliler kapsamında da 83 kişi ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir." denildi.