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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 10:30, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:30
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Giresun ilinin Tirebolu ve Görele ilçelerinde doğal gaz hattı projelerinin gerçekleştirilesi amacıyla bazı taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara, Hatay, Kastamonu, Konya, Mersin, Sivas, Yozgat ve Zonguldak?ta yer alan bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kV Karatay Brş.N.- Hotamış Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Muğla?da bulunan linyit işletme ruhsatlı sahada tespit olunan ve ruhsata konu madencilik faaliyetinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazları acele kamulaştıracak.

Bitlis'in Güroymak ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A istasyonu yolunun yapımı amacıyla Tahtalı Mahallesi sınırlarında bulunan 197 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, Bil-2 GES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla da Ankara?nın Mamak ilçesinde, Odabaşı Mahallesinde bulunan 216 ada 672 parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Artvin'de bulunan bazı taşınmazlar Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Artvin İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılacak.


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