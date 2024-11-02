Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?

Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorinde de indirime gidildi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıttaki zam ve indirim güncel pompa satış fiyatlarına yansıdı.



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.84 TL

Motorin litre fiyatı: 42.81 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.72 TL

Motorin litre fiyatı: 42.75 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL



Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 43.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL



İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.70 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL