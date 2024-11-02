Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı!

Oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalarken yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı.

Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.