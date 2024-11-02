Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı!

Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
Doğalgaza iklime göre fatura
Doğalgaza iklime göre fatura
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
TBMM'de intihar girişimi
TBMM'de intihar girişimi
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı, 7 yaralı
MEB'in mülakat gerçeği
MEB'in mülakat gerçeği
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Liste güncellendi! Taklit-tağşiş yapanların sayısı 721'e yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 11:47, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:49
Yazdır
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı!

Oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalarken yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı.

Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber