İsmailağa Camisi'nde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana gelmiş, iddiaya göre, caminin avlusuna gelen M.Ş.Ö. elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekiplerinin kaçan kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayın ise cami imamı ile silahla havaya ateş açan kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Silahlı kişiyi olay yerine getiren araç camiden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekipleri araçta inceleme yaptı, aracın kime ait olduğu, kim tarafından oraya bırakıldığına yönelik inceleme başlatıldı.

ÜST ARAMASINDA 1 ADET ŞARJÖR VE 7 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli olayın yaşandığı gün, Üsküdar İnkılap Mahallesinde yakalandı.

Şüpheliye yapılan üst aramasında suç unsuru silah, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda Cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle cami bahçesinden havaya ateş açtığını belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.S.Ö., "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.