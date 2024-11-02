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Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: Kuzenlerinde korku ve endişe gördük

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu. Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade ederek, "Hepimizin çocuğuydu. Davaya müdahil olacağız. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 14:28, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:29
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Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: Kuzenlerinde korku ve endişe gördük

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade etti.

Bakan Göktaş'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AKRAN ZORBALIĞI VE KADINLARIN TACİZ EDİLMESİ

Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Onlara bakanlığımızın çalışmaları ile ilgili kadın-çocuk, engelli-yaşlı ve diğer alanlarla ilgili çalışmalarımız anlattık. Kadın-çocuk özellikle şiddet ile istismar gibi konuları ele aldık. Gelişen ve değişen bir dünyadayız. Sosyal medya burada önümüze önemli bir öğe olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan dezenformasyonun hızlı şekilde yayıldığı bir mecra. Şiddet içerikleri de hızlı şekilde yayılıyor. Çocuklarımızın maruz kaldığı içerikler var. Şiddet, istismar ve diğer konular noktasında bakanlığımızın hassasiyetleri bu temsilere ilettik.

Sosyal medya üzerinden akran zorbalığı, kadınların taciz edilmesi, şantaja maruz kaldığı ortamlar olduğunu bize gelen şikayetlerden biliyoruz. Bu konuda kendileri ile görüşme sağladık. Bir işbirliği geliştirmek istediğimizi ilettik. Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak adına neler yapabileceğimiz birlikte istişare ettik. Hem kadına yönelik şiddet konusunda hem de şiddet içeriklerinin her türlü toplumsal infiale sebep olacak görüntülerin bu şekilde sosyal medya yayılması noktasında oluşan kötü durumlar için fikir alışverişi yaptık.

'ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLİYOR'

Yapımlarda şiddet unsuru normalleştiriliyor. Dijital oyunlarda şiddet çok yaygın. Şiddetin her türlüsü çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: DEVLET OLARAK TAVRIMIZ ÇOK NET

Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.

Bin 200'den fazla kadın kooperatifini hayata geçirdik. Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların eşit haklara sahip olmalarını hedefliyoruz.

'TÜRKİYE YAŞLANIYOR'

Tarihin en düşük seviyesinde TÜİK'e göre doğurganlık oranı 1,51 seviyesine düştü. Dünya da yaşlanıyor Türkiye de yaşlanıyor. Yaşlanan nüfus ülkeler adına ciddi risk teşkil ediyor. Bazı ülkeler demografi bakanlığı kurdu. Bazı ülkelerde kreşlerin huzur evine çevirmeye başlandığı söyleniyor. Böyle giderse nüfusumuz 2100'de 54 milyona düşecek.

TÜİK verileri alarm verici. Doğurganlık hızının düşmesi gelecek için endişe veriyor. Aile odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 91' ORANINDA

Alkol, sigara, madde bağımlılığından da tehlikeli. Aile içi iletişim çok azaldı. Çocuk sosyal medya olmazsa kendini yalnız hissediyor. TÜİK'e göre çocukların internet kullanımı yüzde 91'e çıkmış durumda.

"SOSYAL RİSK HARİTASI" NEDİR?

Hizmetlerimizin temeli ailenin korunması ve güçlendirilmesi var. Amacımız şiddet vakaları gerçekleşmeden önlemek. Önleyici tedbirler açısından bu çok önemli. Doğru zamanda doğru müdahale yapılırsa sonuç alınır. e-Devlet, merkezler ile alo 183 ve 144 hatları devrede. İstiyoruz ki her ailenin bir aile rehberi olsun. Amaç güçlü aile güçlü toplum. Bizim amacımız güçlü aile güçlü toplum.

AİLE VE GENÇLİK FONU

İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik.

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