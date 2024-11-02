Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) tarafından 1500 metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilen ve içerisinde sergi alanı, kafeterya, müzik stüdyosu, çok amaçlı etkinlik alanı, sesli-sessiz bireysel ve ortak çalışma alanları, hamaklı yoga-reformer pilates alanı, moda tasarım stüdyosu, resim stüdyosu, seramik stüdyosu, bilardo, modüler çalışma birimleri, oyun alanları ve sunum alanlarının bulunduğu "Genç Akademi Ulus"un açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve Gençlik Parkı'nın Ulus kapısı girişinde hizmete başlayan merkezdeki açılış program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı açıklamada, merkezin sayılarını kentte çoğaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Zafer Çarşısı'nda da aynı özellikleri barındıran bir merkezi Mayıs 2025'te hizmete açacaklarını söyledi.

"Büyükşehir size bütün imkanları seriyor"

Merkeze öğrenci ve Başkent Kart ile giriş yapılabileceğini ifade eden Yavaş, "Yakın zamanda da bir İzmir Caddesi'nde kütüphane açtık. O kütüphaneye her yaştan genç gidebiliyor. Orada aynı zamanda üniversitede okuyan gençlerimizin alt katında gelip rahatça ücretsiz yemek yiyebileceği bir ortamı da oluşturuyoruz. Dolayısıyla gençlere şunu söyleyeyim, başarının önünde hiçbir mazeret yok. Ailenize, annenize, babanıza söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Büyükşehir size bütün imkanları seriyor. Başarılı olmak da size ait bundan sonra." diye konuştu.

"Böyle bir şey savunmuyoruz"

Yavaş, açılışın ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına değinen Yavaş, olaya her şeyden önce hukukçu olarak bakması gerektiğini söyledi. Özer'in görevden uzaklaştırılmasını ve yerine kayyum atanmasını yanlış bulduğunu ifade eden Yavaş, "Bir kişi seçiliyor ama mutlaka belediye meclisinden birisinin onun yerine seçilmesi gerektiği, hukuka, seçmen iradesine daha uygundur. 5-10 yıl geriye giderek, telefon konuşmalarına bakılarak bir tutuklama yapıldıysa hukukçu olarak söylüyorum, herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye dönük bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz. Tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey savunmuyoruz. Ama varsa bir suç, delilleri karartma ihtimali yoksa, sabit ikamet sahibiyse en azından tutuksuz yargılanma suretiyle kendisini savunma imkanı verilmesi daha uygundur." dedi.

"Öncelikle CHP kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır"

Özer'in tutuklanması dolayısıyla CHP ile DEM Parti'nin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmamasından farklı anlamlar çıkarıldığını kaydeden Yavaş, mitinge Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Ankara'daki CHP'li belediye başkanları adına katıldığını ifade etti.

Bir gazetecinin DEM Parti ile ortak miting yapılmasının bazı CHP'liler tarafından eleştirildiği iddiasına ilişkin sorusuna Yavaş, "Ben de duydum bunu. Tabii ki öncelikle CHP kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır. Biri haksızlığa uğradığı zaman herkesin sahip çıkması önemlidir. Şöyle bir şey de duydum. Orada Saadet Partisinin de bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben olaya şöyle bakıyorum; kimse rol çalmamalı, haksızlığa herkes isyan etmeli ama elbette bunun arkasında CHP olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de CHP içindeki herkesin fikirlerini rahatça söyleyebilmelerinden geliyor." dedi.

"Yörüngeyi şaşıran ben değilim"

Bir gazetecinin, kendisine yönelik "tarafını seçmesi" yönünde çağrılar geldiğini söylemesi üzerine Yavaş, "CHP'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir. Ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Dolayısıyla yörüngeyi şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıran bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu cumhuriyeti kuran parti olduğunu unutup başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır." dedi.