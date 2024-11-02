Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması

9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Tüketici derneklerinden 'para puan' uyarısı
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Geri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
Doğalgaza iklime göre fatura
Doğalgaza iklime göre fatura
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Türk aile yapısı dağılıyor! Hükümet boşanmalara karşı tedbir alacak
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis ve yağış uyarısı!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı iddialara yanıt verdi: 'Gümrük sistemi tamamen kapalı'
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesinde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
Balkondan düşen Tuğba'nın, profesör eşi 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
FETÖ yalanıyla emekli öğretmeni dolandırdılar
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe yaşamını yitirdi
TBMM'de intihar girişimi
TBMM'de intihar girişimi
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlileri dışarıdan kimsenin yıkamayacağını vurgulayarak, "Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan hocamız vardır. Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 18:16, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:17
Yazdır
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak futbol takımına başarı dileyerek sözlerine başlayan Koç, "Trabzon'da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de temasta, geçen sene yapılanların tekrarlanmamasına eminiz. Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız." dedi.

"YÖNETİM KURULU OLARAK SONUNA KADAR HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Futbol takımının son yıllarda istikrar sorunu yaşadığına değinen Başkan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya destek olmaları konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbol şubemizde istikrar yakalayamamamızdır. Bizim de, bizden önceki yönetimin sorumluluğu, hataları aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç olduğu süreyi, sabrı taşımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı bu toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en başarılı teknik direktörlerden biri olan Jose Mourinho'yu kazandırmıştır. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hatta bir nebze olsun, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Bu sefer daha da riskler alarak mühendislikler yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basınımız Mourinho'yu hedef haline getirmiştir. Bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bunlara kanarak etkilenmiş, hocamızı da 9. haftada saldırıya uğrattılar. Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi seviyeye yükseltmek için harcayan sevgiyi, sabrı sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber