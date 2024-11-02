Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 11 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı, çevrede ise büyük hasar oluştu.