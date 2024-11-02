Çanakkale Bozcaada açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı

Bozcaada açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-908" ve "TCSG-23" bölgeye sevk edildi.

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