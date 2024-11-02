Giovanni van Bronckhorst: Antrenmanlarda bile bunu yaşamadık

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçı değerlendirdi.

Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Çok fazla eksiğimiz vardı, oyun karakterimizden uzaktık." diyen Bronckhorst, "Takımımın bu sezon bu şekilde oynadığını görmedim. Antrenmanlarda bile bunu yaşamadık. Çok fazla ikinci top, ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda hatalar yaptık. İlk yarı golü bulduk ama ikinci yarıda da iyi değildik." dedi.

"UMARIM SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR"

Oyuncu tercihlerini değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Daha önce söylemiştim çok fazla maçımız var. Onur süre aldığı maçlarda iyiydi. Çarşamba günü de farklı tercihler olabilir. Oyuncularıma da söyledim, 'Biz bu değiliz' dedim. Umarım son kez böyle oynamışızdır." şeklinde konuştu.