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Mustafa Varank kaza geçirdi

Meclis Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında kaza geçirdi. Varank ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 22:47, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 22:53
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Mustafa Varank kaza geçirdi

Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşündeydi.

Varank'ın da içinde bulunduğu araç, ormanda seyir halinde iken, ağaca çarptı.

Operatörün yanında oturan Varank, anlık refleksle başını eğip kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı ise kameralara yansıdı. Varank'ın soğukkanlı tepkisi yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.

İşte o anlar...

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