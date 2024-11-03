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Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 08:35, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 08:11
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Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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