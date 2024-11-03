İstanbul'da CHP'li 4 belediyenin işçilerinden grev kararı

Çöplerin sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı.

Sözleşmenin, taleplerini karşılamadığını ve kendi rızaları dışında gerçekleştirildiğini söylediler. "Ücret teklifleri, taleplerimizden çok uzak" diyerek, talepleri kabul edilmezse 4 Kasım'da süresiz iş bırakacaklarını belirttiler.

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