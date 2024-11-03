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AK Parti 22 yıldır iktidar

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği genel seçimlerde tek başına iktidara geldi. AK Parti iktidarının 22'nci yılını geride bıraktı. Bu süreçte birçok tarihi olay ve seçim yaşandı. Demokrasiye sahip çıkmak için mücadeleler verildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 09:55, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:56
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AK Parti 22 yıldır iktidar

Yeni ve büyük Türkiye için tam adalet, tam kalkınma hedefi ile yola çıkıldı. AK Parti, iktidarının 22'nci yılını geride bıraktı.

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganıyla 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Seçmenin karşısına 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de çıkıldı. Sakin denizlerin değil fırtınalı okyanusların kaptanı olan Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini de işte o gün yaptı. Türk siyasi tarihinde bu balkon seçim gecelerinde Erdoğan ile milletin kucaklaştığı zaferin simgesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti milletin teveccühünü kazandı

22 yılda; 7 genel, 3 cumhurbaşkanlığı, 5 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. AK Parti, 3 defa oylarını attırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu. Siyasete 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı kazandırdı.

2007'deki referandumda Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Recep Tayyip Erdoğan 2014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı görevini 11 yıllık başbakanlığında nice sessiz devrime imza atan Erdoğan'a emanet etti. Siyasi hayati boyunca zirvede yer alan Erdoğan, doğrudan milletin oyuyla devletin zirvesine geldi.

Sahada ve masada güçlü Türkiye

AK Parti 22 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

Diplomaside sözü geçen bir Türkiye uluslararası alanda kendisini gösterdi. Kafkaslardan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin değil haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu.

Dev projeler AK Parti ile hayata geçti

AK Parti iktidarında yatırımlar da hız kesmeden devam etti. Şehir hastaneleri ile sağlık, modern havaalanları ile ulaşım konforlu hale getirildi. Yerli otomobil TOGG yollardaki yerini aldı.

Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar hem terörle mücadelede etkin rol oynadı hem de ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağladı.

AK Parti üst üste 7 kez genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı

Ve 2023 seçimleriyle Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Erdoğan... AK Parti de genel seçimlerde üst üste 7'nci kez ipi önde göğüsledi. Türkiye, Erdoğan'ın ilk kez 2007'de dile getirdiği 'Durmak yok, yola devam' sloganını bir kez daha sahiplendi.

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