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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4 buçuk tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırda yapılan denetimlerde 4 buçuk tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 10:27, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:28
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4 buçuk tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilerek zehir tacirlerine bir darbe daha indirildi. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tır aracı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak gerçekleştirilen arama neticesinde talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3 ton 797 kilogram olmak üzere 4 buçuk tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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