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İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor

İstanbul toplu ulaşım sisteminde yeni dönem başlıyor. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 11:58, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:06
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda İstanbul'da Türkiye Kart uygulamasının TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacağını belirtti.

Uraloğlu, "Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

BELBİM teknik çalışmaları tamamlayacak

Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Kart PTT iş yerlerinde

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek" dedi.

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