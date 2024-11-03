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Samsun'da dereye düşen araçtaki 1 kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 12:57, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 13:07
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Samsun'da dereye düşen araçtaki 1 kişi öldü

Yenimahalle Atakent Bulvarı kesişiminde Umutcan A. (30) yönetimindeki 55 AKL 551 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Afanlı Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mertcan Altun Alev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Umutcan A. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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