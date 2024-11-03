Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Yeniden değerleme oranı yarın belli oluyor.

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.