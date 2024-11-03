EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek

Bugün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 2024 yılı için belirlenen ekonomik hedefler ve stratejiler kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ekonomi programı ile para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde koordine edildiği vurgulandı.

Toplantıda, sürdürülebilir büyüme, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve verimliliğe dayalı üretim ile istihdamın artırılması hedefleri ön plana çıktı. Rekabet gücünü artırmak amacıyla katma değerli üretim yapısına yönelik adımların atıldığı ifade edildi. Sanayi sektöründe teknolojik yenilenme ve dönüşüm için aktif sanayi politikalarının uygulanacağı duyuruldu.

Ayrıca, sanayi dönüşümünü desteklemek amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusunda ilgili taraflarla iş birliği içinde yürütülen çalışmaların önemine değinildi. Güncellenmiş Yatırım Teşvik Programı (YTAK) ve HIT-30 gibi programların bu süreçteki rolü de değerlendirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında emek yoğun sektörler ile imalat sanayinin dezenflasyon sürecindeki etkileri, uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim konuları yer aldı. EKK, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılacak ilave adımları istişare etti.